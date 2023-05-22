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Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi!

Güzel oyuncu Merve Çağıran tatile çıktı. Soğuk nedeniyle denize giremeyen oyuncu yine de bikinili pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Merve Çağıran'ın paylaştığı karelerde ise bikinisinin üstünün küçük geldiği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-05-2023 12:32

Merve Çağıran, cesur pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Instagram hesabından bikinili fotoğraflarını yayımlayan Çağıran, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

Ünlü oyuncuya 'Yakmışsın buraları' gibi yorumlar yapıldı. Merve Çağıran son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasında yer alıyor.

Yer aldığı projelerdeki performanslarıyla da adından söz ettiriyor. En son Aşk Laftan Anlamaz dizisindeki İpek rolüyle ekranlarda yer alan genç oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Yaza merhaba paylaşımı yapan Çağıran, göğüs dekolteli bikinisiyle yürek hoplattı. Tatil pozlarını paylaşan oyuncuya takipçilerinden, 'Yakmışsın ortamı kardeşim', 'Ne zarif bir kadın', 'Harikasın' gibi yorumlar geldi.

Çağıran, geçtiğimiz günlerde tesettürlü haliyle de gündem olmuştu.

 

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