Merve Boluğur belediye otobüsünden paylaştı!

Merve Boluğur şimdi de halk otobüsüne bindiği anlardan bir kare paylaştı. Annesi ile ulaşım için toplu ulaşım aracına binen Boluğur, yıllar sonra halk otobüsüne bindiğini söyleyip sevincini şu sözler ile paylaştı:

"Otobüsteyim. Biraz kalabalık bugün. Beni tanıyanlar da çıktı. Tanımasalar daha güzel olacaktı aslında. Annem de yanımda. Keyif yapıyoruz. Teyzeler iniyorlar. 30 M'deyiz bugün. En son ortaokulda binmiştim. Şuan bana nostalji oldu. 'Merve Boluğur otobüse bindi, parası mı bitti?' haberlerini çok merak ediyorum. Otobüste pampalarımda kopuyoruz. Hacıosman'a geldik."