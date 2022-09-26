Mert Öcal'dan doğum gününde Sude Burcu'ya evlilik teklifi!
40. Yaşını İstanbul’da bir mekanda kutlayan Mert Öcal, bu özel gününde sevgilisi Sude Burcu’ya sürpriz yaparak evlilik teklifi etti. Bu sürpriz karşısında çok şaşıran Sude Burcu, 3 kere “evet” cevabını verdi…
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-09-2022 11:23
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Survivor All Star 2022'de aşk yaşadıkları ortaya çıkan Mert Öcal ile Sude Burcu'nun mutlu birliktelikleri devam ediyor. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Öcal, son olarak doğum gününde sevgilisi Sude Burcu'ya evlilik teklifinde bulundu. Öcal'ın yüzüğü çıkardığı anlarda Sude Burcu şaşkınlığını gizleyemedi. O anlara ait görüntüler sosyal medyada yayınlandı.