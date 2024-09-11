Mert Öcal ve Sude Burcu'dan müjdeli haber: Evlilik tarihleri belli oldu!

Survivor All Star 2022’de aşk yaşamaya başlayan ünlü çift Mert Öcal ve Sude Burcu, ilişkilerini resmiyete dökmeye hazırlanıyor. 1.5 yıl önce İzmir’de aile arasında yapılan nişan töreniyle evlilik yolunda ilk adımı atan çift, 29 Eylül’de nikah masasına oturacak.

Geçtiğimiz gün Pınar Deniz’in yüzü olduğu markanın lansmanında açıklamalarda bulunan Mert Öcal, düğün tarihini doğum günüyle aynı güne denk getirdiğini belirterek esprili bir şekilde şöyle konuştu: “Düğün 29 Eylül’de. Benim doğum günüm. İki sene önce Sude’ye evlilik teklifini de doğum günümde etmiştim. Artık doğum günüm evlilik yıl dönümüyle birleşecek, biraz geç fark ettim ama idare edeceğiz.”

Mert Öcal ve Sude Burcu’nun düğün heyecanı şimdiden hayranları arasında merak konusu oldu. Çiftin özel günü için nasıl hazırlıklar yaptığı ve kimlerin katılacağı ise şimdiden konuşulmaya başlandı.