Merkez Bankası Açıkladı! Dolar Kuru O Tarihte YÜKSELMEYE Başlayacak! Dolar Durmayacak!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), son yıllarda eleştirilere maruz kalarak AKP güdümünde para politikaları yürütmekle suçlanmıştı. Ancak, 28 Mayıs seçimlerinin ardından göreve gelen Hafize Gaye Erkan başkanlığındaki yeni ekonomi yönetimi, ilk adım olarak parasal sıkılaşma sürecini başlatarak politika faizlerini yüzde 8.5'ten yüzde 42.5'e yükseltti. Bu hamleler, döviz piyasasında ve yatırımcı tercihlerinde belirleyici bir rol oynuyor. En son 25 Ocak'taki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında alınan 250 baz puanlık faiz artırım kararı, politika faizini uzun bir süre boyunca yüzde 45 seviyesinde sabit bırakacak gibi görünüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin faiz artırım politikaları, şirketlerin kredi hamlelerini ve yatırımcıların döviz tercihlerini etkilemekte. Haziran ayında başlayan süreç, 28 Mayıs seçimlerinin ardından Hafize Gaye Erkan liderliğindeki ekonomi yönetiminin belirlediği bir strateji olarak dikkat çekiyor. 7 PPK toplantısı üst üste alınan faiz artırım kararları, politika faizini yüzde 8.5'ten yüzde 42.5'e çıkardı ve 25 Ocak'taki toplantı sonrasında yüzde 45 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor.

Merkez Bankası'nın her ay düzenli olarak yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ortaya çıkan tahminlere göre, dolar/TL paritesinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar 40 liraya yükseleceği öngörülüyor. Anket, 52 finansal sektör ve 16 reel sektör katılımcısının yanıtlarıyla oluştu ve 30.19 TL seviyesinde olan dolar kurunun 40 liraya yükseleceği tarih olarak belirlendi. Bu durum, Türkiye ekonomisinin dolar kuru üzerindeki baskıyı ve belirsizliği gözler önüne seriyor.

Yılın ilk ayının son gününde görülmesi beklenen dolar kuru için TCMB'nin 30,4969 TL'lik tahmini, ekonomi analistleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle 25 Ocak tarihli PPK toplantısından sonra piyasaların küçük çaplı bir dolar yükselişi beklediği belirtiliyor. Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık faiz artırım kararı alması durumunda, politika faizinin yüzde 45'e çekileceği öngörülüyor. Bu, ekonomik piyasalarda beklentilerle örtüşen bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye ekonomisi, yeni ekonomi yönetiminin aldığı faiz artırım kararları ve Merkez Bankası'nın politika faizindeki değişimle birlikte dolar kuru üzerindeki etkisini sürdürüyor. 25 Ocak'taki PPK toplantısından çıkacak kararlar, piyasalarda nasıl bir yansıma yaratacak, dolar kuru ne yönde seyredecek sorularıyla birlikte Türkiye'nin ekonomik geleceği merakla bekleniyor.