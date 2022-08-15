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Gecce Magazin Haberleri

Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsel ilişki itirafı: "Haftanın 6 günü..."

TikTok hesabı açan Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz gün yaptığı canlı yayında sarf ettiği sözler olay yarattı. Kendisine yöneltilen cinsel ilişki sorusuna cevap veren usta komedyen "Dünya rekoru bende" dedi. İşte detaylar...

Mehmet Ali Erbil'den olay yaratacak cinsel ilişki itirafı:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2022 09:09

Mehmet Ali Erbil geçirdiği rahatsızlığın ardından sağlığına kavuştu. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü isim, bu süreçte sosyal medyayı aktif kullanmaya başladı. Son olarak kendisine bir TikTok hesabı açan Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz akşam bir canlı yayın açtı.

Oyuncu Onur Sermik ile canlı yayın yapan usta komedyen, kendisine üstü kapalı sorulan "Bugüne kadar kaç kadınla birlikte oldunuz?" sorusuna olay yaratacak bir cevap verdi.

"Rekor bende" diyen Erbil, "Dünya rekoru bende. Yıllarca haftanın 6 günü yaptım. Bir tek pazarım boştu, bir mecra beni kapatmıştı" diye konuştu.

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