Mahkemeden Nefise Karatay'a hakaretten ceza

2021 yılında Ortaköy’de komşu oldukları sitenin ortak kullanılan masaj salonunda Nefise Karatay ile iş insanı Tolga Balta arasında yaşanan tartışma mahkeme salonlarına taşınmıştı. Nefise Karatay’ın açmaya kalktığı dava savcı tarafından reddedilmişti.

Ardından Karatay ve Balta arasındaki bu dava bizzat savcılık tarafından kamu davası olarak ele alındı ve sonucunda Nefise Karatay ‘vatandaşa hakaret ve tehdit’ maddesi adı altında, açılan davada yapılan yargılama ve sunulan somut deliller sonucunda suçlu bulundu.



Bunun sonucunda Nefise Karatay; Tolga Balta’ya hakaret suçundan TCK 125/1 gereğince 75 gün ceza aldı ve adli para cezasına çevrildi. Nefise Karatay aynı suçun beş yıl içerisinde tekrarlanması halinde hapis cezası alabilir.



Bu kararla birlikte İş İnsanı Tolga Balta hakkında kamuoyuna yansıtılan iddiaların asılsızlığı, toplum önünde itibarsızlaştırıldığı haberler açıklığa kavuşmuş ve Tolga Balta'nın suçsuzluğu Yüce Türk Mahkemesi tarafından ortaya çıkarılmış oldu.