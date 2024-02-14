Madame Web Filmi Konusu Nedir? Nasıl İzlerim?

Madame Web Filmi Konusu Nedir? Nasıl İzlerim?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 14-02-2024 20:02

Marvel evreninin en gizemli karakterlerinden biri olan Madame Web'in bağımsız bir orijin hikayesini anlatan "Madame Web" filmi, Sony Pictures tarafından yapılan bir aksiyon dolu süper kahraman filmidir. Bu film, özellikle de Marvel hayranlarının heyecanla beklediği bir yapım olarak karşımıza çıkıyor. İlk kadın başrollü "Spider-Man" spin-off'u olma özelliğini taşıyan "Madame Web", Tom Holland'lı "Spider-Man" filmlerinden farklı bir evrende geçen yeni bir hikaye sunuyor.

Filmin Konusu: Madame Web'in Macerası

"Madame Web" filminde, geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan Madame Web'in hikayesi anlatılırken, aynı zamanda gelecekte önemli kişilere dönüşecek olan ancak şimdiki zamanda tehlike altında olan üç genç kadının hayatını kurtarmak zorunda kalması ele alınıyor. Bu karmaşık ve heyecan dolu macerada, Madame Web'in psişik duyusal güçleriyle önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Yönetmen ve Senaryo:

Filmin yönetmen koltuğunda S.J. Clarkson oturuyor. Clarkson, daha önce birçok popüler diziye imza atmış bir yönetmen olup, "Madame Web" filmiyle uzun metrajlı film yönetmenliğine adım atıyor. Senaryo ise Claire Parker, S.J. Clarkson ve Kerem Sanga tarafından kaleme alınmıştır.

Oyuncu Kadrosu:

Başrolde, psişik duyusal güçlere sahip Madame Web'i canlandıran Dakota Johnson bulunuyor. Ona, çizgi romanlarda Örümcek Kadın olarak bilinen Julia Carpenter'ı canlandıran Sydney Sweeney eşlik ediyor. Kadroda ayrıca Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Adam Scott, Tahar Rahim ve Mike Epps gibi tanınmış isimler de yer alıyor.

Vizyon ve İzleme Seçenekleri:

"Madame Web" filmi, 16 Şubat 2024 tarihinde sinemalarda vizyona girecek. Filmi sinemalarda izlemenin yanı sıra, muhtemelen bir süre sonra Disney+ platformunda da izleme imkanı olacak.

Marvel evreninin gizemli karakterlerinden biri olan Madame Web'in bağımsız hikayesini anlatan bu film, aksiyon, macera ve bilim kurgu sevenler için oldukça heyecan verici bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı İmzaladı! Emekli Maaş Alanlar Dikkat, 15-20-25 Şubat Tarihlerinde 14700 TL Ödeme Cumhurbaşkanı İmzaladı! Emekli Maaş Alanlar Dikkat, 15-20-25 Şubat Tarihlerinde 14700 TL Ödeme
Denizbank Kredi Kartı Olan Dikkat! 45000 TL Hibe Edilecek Denizbank Kredi Kartı Olan Dikkat! 45000 TL Hibe Edilecek
Son dakika, 29 Şubat Tarihine Kadar 30.000 TL Faizsiz Kredi Ödenecek Son dakika, 29 Şubat Tarihine Kadar 30.000 TL Faizsiz Kredi Ödenecek
Shell İstasyonlarında Harika Bir Fırsat: 150 TL MaxiPuan Kazanma Şansı! Shell İstasyonlarında Harika Bir Fırsat: 150 TL MaxiPuan Kazanma Şansı!
İşCep ile İş Bankası Müşterilerine Özel Hisse Senedi Komisyon Ayrıcalığı! İşCep ile İş Bankası Müşterilerine Özel Hisse Senedi Komisyon Ayrıcalığı!
Eczacılara Özel Android POS Cihazı ile Yazar Kasa Entegrasyonu Artık Sorun Değil! Eczacılara Özel Android POS Cihazı ile Yazar Kasa Entegrasyonu Artık Sorun Değil!
ÇOK OKUNANLAR
Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri
  • 14-02-2024 16:34

Yargı dizisine sürpriz bir isim daha katıldı! Tüm dengeleri değiştirecek biri

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum
  • 10-02-2024 09:33

Şeyma Subaşı'ndan tuhaf paylaşım: Akıyorum

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!
  • 13-02-2024 09:53

Tuba Büyüküstün'ün gala tarzı gündem oldu!

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'
  • 10-02-2024 10:01

Beyazıt Öztürk açıkladı: 'Beyaz Show yeniden mi başlıyor?'

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'
  • 10-02-2024 10:34

Serenay Sarıkaya ödül geccesine damga vurdu: 'Kameraman neredeyse bayılacaktı'