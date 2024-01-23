Kızıl Goncalar geri döndü! Reytinglerin zirvesine oturdu!

Yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, FOX ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar ekran yolculuğuna başarılarını artırarak devam ediyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal’ın başrollerinde yer aldığı dizi, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle AB hedef kitlede 9,64 reyting, 24.47 share; ABC1 20+ hedef kitlede 9,41 reyting, 20,83 share ve total hedef kitlede 6.8 reyting, 15,63 share elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu.

Özcan Deniz ve Özgü Namal’a Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların eşlik ettiği Kızıl Goncalar seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, senaryosunu Necati Şahin’in kaleme aldığı Kızıl Goncalar, her pazartesi saat 20.00’de FOX’ta!