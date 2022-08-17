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Kitap kurdu Eda Taşpınar!

Sadece yaz aylarını değil bütün ayları tatil yaparak geçiren Eda Taşpınar uzun bir süredir sevgilisiyle Yunan adalarında. Ünlü isim hem bol bol güneşleniyor hem de bol bol kitap okuyor.

Kitap kurdu Eda Taşpınar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2022 12:40

Yazı sevgilisi Patrick ile Yunan adalarında geçiren Eda Taşpınar her fırsatta poz veriyor ve tatil fotoğraflarını sık sık Instagram hesabında paylaşıyor.

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