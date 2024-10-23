Kerem Bürsin'in yeni sevgilisi ortaya çıktı! Daha fazla kaçamadılar

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, özel hayatıyla bir kez daha gündemde! Başrolünü Devrim Özkan ile paylaştığı, senaryosunu ise Osman Kaya ile birlikte kaleme aldığı "Mavi Mağara" filmiyle adından söz ettiren Bürsin, aşk hayatındaki mutluluğunu da hayranlarıyla paylaştı.

Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına verdiği röportajda “Kalbim dolu... Çok mutluyum, ilişkimiz çok güzel başladı” diyen Bürsin'in yaklaşık iki aydır Sakıp Sabancı’nın torunu Melisa Tapan ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun, yakında bu ilişkiyi sosyal medya üzerinden paylaşması bekleniyor. İlginç bir şekilde, Sabancı ailesi son dönemde gözde oyuncularla olan ilişkileriyle de dikkat çekiyor. Hakan Sabancı, Kerem Bürsin’in eski sevgilisi Hande Erçel ile aşk yaşarken, bir diğer Sabancı ailesi mensubu Faruk Sabancı ise ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile birlikte.

Kerem Bürsin'in yeni projesi "Platonik" için Çeşme’de olduğu bilinirken, hayranları hem filmi hem de aşk hayatındaki gelişmeleri merakla takip ediyor.