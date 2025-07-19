Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal Aile Tatilinde

Ünlü oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, yaz tatiline Çeşme’de devam ediyor. Gözde tatil noktalarından biri olan Fun Beach’te objektiflere yansıyan çift, kızları Lalin ve Leyla ile deniz keyfi yaptı. Aileleriyle geçirdikleri mutlu anlar, çevredeki tatilciler ve sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi gördü.

Lalin ve Leyla İle Deniz Keyfi

Evliliklerinde mutlu birliktelikleriyle tanınan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, kızlarıyla geçirdikleri anlarla dikkat çekti. Önce anne ve babalarının kucağında vakit geçiren Lalin ve Leyla, daha sonra denizde bakıcılarıyla oyun oynadı. Çift, çocuklarının mutluluğu için her an onlarla ilgilendi.

Fit Halleriyle Dikkat Çektiler

Yoğun projelerine kısa bir ara veren ünlü çift, Çeşme tatilinde hem dinleniyor hem de kızlarıyla kaliteli zaman geçiriyor. Sinem Kobal’ın formda hali ve Kenan İmirzalıoğlu’nun fit görüntüsü objektiflere yansıdı. Tatil sırasında eğlenceli anlar yaşayan çiftin aile mutluluğu dikkat çekti.

Romantik Anlar Objektiflere Takıldı

Deniz kenarında vakit geçirirken birbirlerine olan ilgilerini de saklamayan çift, romantik halleriyle göz doldurdu. Kenan İmirzalıoğlu, sık sık eşi Sinem Kobal’a sarılarak sevgisini gösterdi. Çiftin bu samimi halleri, çevredekiler tarafından ilgiyle izlendi.