Kenan İmirzalıoğlu-Sinem Kobal çiftinin bebekleri hastaneye kaldırıldı!

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kızı Leyla'yı kucağına alarak anne-baba olmanın sevincini yaşadı. Doğumdan iki gün sonra minik Leyla'nın rahatsızlandığı ve birkaç gündür hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. İmirzalıoğlu'nun kızları, dışarıdan bulaşan mikroba bağlı zatürre başlangıcı nedeniyle pazartesi günü hastanede tedavi görüyor. Maslak'taki özel bir hastanede yatan çiftin bebekleri, iki gün sonra taburcu edilecek. Haberin gündem olmasıyla açıklama yapan Kenan İmirzalıoğlu'nun menajeri, "Dışarıdan kaptığı enfeksiyona bağlı zatürre başlangıcı vardı. Ama şimdi iyileşti ve gayet sağlıklı" dedi.