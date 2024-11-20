Kaya Çilingiroğlu yeni sevgilisiyle görüntülendi: “Evlilik düşünmüyorum”

Ünlü iş insanı Kaya Çilingiroğlu, Yeniköy’de bir mekân çıkışında yeni sevgilisiyle objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını fark eden Çilingiroğlu’nun 35 yaşındaki sevgilisi, kameralardan saklanmayı tercih etti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çilingiroğlu, “Saklanmıyor, belki ailesi istemiyordur” açıklamasını yaptı. Şu anda evlilik gibi bir planı olmadığını da belirten Çilingiroğlu, “Şu an için evlilik düşüncem yok” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde başka bir isimle, Nevide Çiçek ile bir balıkçıda görüntülenmesi üzerine de açıklama yapan Kaya Çilingiroğlu, “Nevide ile hiç ilişkim olmadı” diyerek bu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Kaya Çilingiroğlu’nun yeni sevgilisiyle görüntülenmesi, magazin gündeminde dikkat çeken konular arasında yerini aldı. Çilingiroğlu, her zamanki gibi samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.