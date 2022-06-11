Kaan Yıldırım sezonu açtı!

Aşk yaşadıkları iddia edilen Kaan Yıldırım ile Hande Erçel, geçtiğimiz ay Emirgan'da bir mekanda eğlenmişti. Gece boyu samimi oldukları iddia edilen ikili, çıkışta Yıldırım’ın arabasına binmişti. Arka koltuğa binen Yıldırım ve Erçel basın mensuplarına görüntü vermek istemese de planları tutmamıştı.

Kaan Yıldırım, geçtiğimiz gün Dalyan'da yer alan ünlü bir plajda yaz sezonunu açtı. Geçtiğimiz günlerde Erçel’i aldattı haberi ile gündeme gelen Yıldırım, ablası ve yeğeni ile tatilin keyfini çıkardı.

Bütün gün plajda yeğeni ile vakit geçiren Yıldırım’ın oldukça keyifli olduğu görüldü. Fit vücuduyla objektiflere yansıyan Yıldırım, akşama kadar sahilde kaldı. Çıkışta kendisini bekleyen basın mensuplarının 'ayrılık' sorularına sessiz kalmayı tercih eden oyuncu, ablası ve yeğeni ile arabasına binerek uzaklaştı.