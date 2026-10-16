Kaan Mirac Sezen'in Başrolünde Olduğu Centilmen Dizisinin Çekimleri Ertelendi!

Kaan Mirac Sezen'in başrolünde yer aldığı Centilmen dizisinin çekimleri ertelendi. Oyuncu sevgilisi Lidya Pınar ile Londra tatilini uzattı!

Kaan Mirac Sezen'in Başrolünde Olduğu Centilmen Dizisinin Çekimleri Ertelendi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-10-2026 10:23

Son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alan ve başarılı projelerle adından söz ettiren genç kuşağın gözde oyuncusu Kaan Mirac Sezen yeni adresi için geri sayım yaparken magazin gündeminin merkezine oturdu. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği Türk televizyonlarının usta ismi Vahide Perçin'in başrolünde yer alacağı ve NOW ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanan iddialı dizi Centilmen için heyecanlı bekleyiş sürerken prodüksiyon takviminde sürpriz bir değişiklik yaşandı. Kanalın reklam planlamasındaki stratejik düzenlemeler nedeniyle ay sonunda yapılması planlanan çekimler kısa bir süre ertelenirken bu durum başrol oyuncusu Kaan Mirac Sezen'in tatil planını değiştirmesine neden oldu.

Centilmen Dizisinin Çekimleri Kanalın Reklam Planlaması Nedeniyle Ertelendi

Sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen ve güçlü kadrosuyla şimdiden merak uyandıran Centilmen dizisi için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Vahide Perçin gibi usta bir ismi başrolde izleyeceğimiz ve NOW ekranlarında ekrana gelecek olan dizinin ay sonunda başlaması planlanan motor sesleri kanalın reklam planlamasındaki güncellemeler sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

Çekimlerin ertelenmesiyle birlikte çalışma takviminde boşluk oluşan genç başrol oyuncusu Kaan Mirac Sezen bu fırsatı tatilini uzatarak değerlendirme kararı aldı.

Sevgilisi Lidya Pınar ile Londra'da Sanat ve Konser Keyfi

Bir süredir popüler müzik grubu Manifest'in solisti ve üyesi olan sevgilisi Lidya Pınar ile birlikte İngiltere'nin başkenti Londra'da tatil yapan Kaan Mirac Sezen adeta enerji depoluyor. Londra'nın kültürel atmosferinde romantik anlar yaşayan ve bol bol sanatsal aktiviteye katılan genç çift magazin kulislerinin de markajında yer alıyor.

Normal şartlarda bu hafta içerisinde hazırlık çalışmaları ve kostüm provaları için İstanbul'a dönmesi beklenen yakışıklı oyuncu çekimlerin ertelendiğini öğrenince Londra tatilini uzatma kararı aldı. Tatilini birkaç gün daha İngiltere'de sürdürecek olan Sezen'i yarın akşam OVO Arena Wembley'de sahne alacak olan sevgilisinin grubu Manifest'in dev konserini de en ön sıradan izlemesi bekleniyor.

Çekim ertelemesinin ardından tatiline kesintisiz devam eden Kaan Mirac Sezen'in Londra dönüşü hızla Centilmen dizisinin setine girerek yoğun bir çalışma temposuna başlaması bekleniyor.

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