Johnny Depp-Amber Heard davasında karar çıktı!

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında tüm dünya tarafından izlenen 'taciz' ve 'iftira' davasında jüri kararını verdi. ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada, 14 saat süren karar alma sürecinin sonunda jüri, Johnny Depp'i haklı bularak Amber Heard'ün Depp'e 15 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

6 hafta boyunca tarafları dinleyen jüri, aktör Depp'in eski karısını 'karalamadığını' tespit ederken, davanın ardından konuşan Johnny Depp, "Jüri bana hayatımı geri verdi, müteşekkirim." dedi.