"İyilik" dizisinin kadrosuna sürpriz isim

Geçtiğimiz cuma günü ilk bölümüyle ekrana gelen diziye başarılı oyuncu Özgür Çevik, Koray karakteriyle dahil oldu.Çevik; üniversite yıllarından beri Neslihan’a (Hatice Şendil) tutkun ancak hiçbir zaman karşılığını alamamış, aşkı içinde hep yara kalmış başarılı bir psikiatr olarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.Yapımcılığını MEDYAPIM, yönetmenliğini ise Murat Öztürk’ün üstlendiği dizide; Neslihan’ın (Hatice Şendil) dışardan bakıldığında muhteşem, gıpta edilen bir hayatı vardır. Neslihan da bu ilüzyona inanmış, kusursuz bir yaşam sürdüğünü zannederken hayatta en güvendiği insanın, kocasının (İsmail Demirci) onu uzun zamandır aldattığını öğrenir. Üstelik de kardeşi yerine koyduğu Damla’yla (Sera Kutlubey). Üstüne bastığı bütün taşlar yerinden oynar ve Neslihan doğruyu yanlışı, iyiyi kötüyü yeniden sorgulamak, yeniden anlamlandırmak zorunda kalır ki yeniden ayağa kalkıp, kendi için, ailesi için, çocukları için mücadele edebilsin…“İyilik”, her cuma saat 20.00’de FOX’ta.