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Gecce Magazin Haberleri
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İspanya'nın gözdesi oldu!

Kerem Bürsin, Ya Çok Seversen ile İspanya'nın zirvesine oturdu.

İspanya'nın gözdesi oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-12 09:54

Kanal D'nin yeni dizisi "Ya Çok Seversen", büyük bir ilgiyle karşılanarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok ülkesinde de konuşuluyor. İlk bölümüyle İtalya, İspanya, Rusya, Brezilya gibi toplam 16 ülkede sosyal medyanın gündem listelerinde üst sıralara yerleşti.

Dizinin başrollerini Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bürsin paylaşıyor. Özellikle Kerem Bürsin'in performansı, İspanyol basınında geniş yer buldu. Ünlü oyuncunun uluslararası platformlarda da dikkat çekmesi, Türk dizi sektörünün global alanda nasıl bir etki yarattığını bir kez daha gösterdi.

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