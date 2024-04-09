İş Bankası Emeklilere Yönelik Zamlı Promosyonlarını Duyurdu: İşte Detaylar!

İş Bankası Emeklilere Yönelik Zamlı Promosyonlarını Duyurdu: İşte Detaylar!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 09-04-2024 09:00

Bankacılık sektöründe emeklilere yönelik promosyonlar her zaman dikkat çekici bir konu olmuştur. Son olarak, İş Bankası da emeklilere yönelik zamlı promosyon ücretlerini duyurarak sektördeki hareketliliği artırdı. Emeklilerin maaş aldıkları banka üzerinden yapacakları promosyon anlaşmalarında yaşanan artış, İş Bankası'nın sunduğu avantajlarla birlikte öne çıktı.

Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilerine yönelik yapılan anlaşma çerçevesinde, İş Bankası, 28 Mart - 30 Nisan 2024 tarihleri arasında ilk emekli maaş ödemeleri için cazip bir promosyon sunuyor. İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını bu bankaya taşıyan SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Bu özel fırsatla birlikte, SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor ve birçok ayrıcalıktan yararlanıyorlar.

İş Bankası'nın sunmuş olduğu promosyon hizmeti, emeklilerin bankacılık işlemlerini kolaylıkla gerçekleştirebilmeleri için önemli bir avantaj sağlıyor. Yurt genelinde yaygın bir şube ve bankamatik ağına sahip olan İş Bankası, emeklilerin maaşlarına rahatça ulaşmalarını ve bankacılık işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor. Ayrıca, emekliler İnternet Şubesi ve İşCep uygulaması üzerinden de maaşlarını taşıyabilir ve promosyon başvurularını kolayca yapabilirler.

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