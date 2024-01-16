İş Bankası Banka Hesabı Olanlar 10.000 TL Ödeme Alacak! Bankadan Uygulamayı İndiren Herkes Yararlanacak!

İş bankası mobil uygulaması olan İş cep uygulaması üzerinden yeni bir kampanya başladı. 10 bin TL'ye kadar faizsiz destek verilecek. İŞ Bankası iş cep uygulaması üzerinden başlatılan bu kampanyada, İş cep uygulamasına giriş yapan tüm bireysel müşteriler yararlanacakları anında kredi kampanyası 10 bin TL oldu. 2023 yılında 5000 TL olarak verilen bu kredi, 2024 yılında 10000 TL olarak ödenmektedir. Şimdi sizlerde bu nakit kampanyasından nasıl başvuru yapabileceksiniz bilgi verelim...

İŞ BANKASI 10.000 TL FAİZSİZ KREDİ

İş bankası bugün başlattığı yeni kampanyasında mobil uygulama üzerinden faizsiz kredi vereceğini açıkladı. İş cep uygulaması üzerinden başvurunuzu yaparak 10000 TL'ye kadar nakit alabileceksiniz. 10 bin TL geri ödemesini ise 12 ay veya 24 ay vadeli olarak yapacaksınız. Bu durumda kredinizi hemen hesaba atabileceksiniz ve nakit kredi kullanacaksınız. Kampanyadan yararlanmak isteyenler ise ilk defa iş bankası hesabı açması istenmektedir.

İş bankası İş cep uygulamasını indirdikten sonra müşteri olmak istiyorum özelliği ile birlikte sizlerde hemen Online görüşerek müşteri olabilirsiniz. Müşteri olmak istiyorum işlemleri sonrasında hesabınız açılacak ve müşteri hizmetleri numarası üzerinden verilecek olan İş cep banka şifresi ile mobil uygulamaya giriş yapacaksınız. İŞ bankası müşterisi olmanız durumunda hemen bu ödemeleri yapabileceksiniz.

İş cep uygulaması üzerinden başvuru 10 bin TL'ye kadar faizsiz olarak yapılır. Daha yüksek kredi limitlerinde ise bankanın müşterisi olanlar bankanın düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak 100 bin TL'ye kadar hemen onay alabilirler.