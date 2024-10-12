İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar sessiz sedasız nikah masasına oturdu!

ATV’nin yeni sezon dizisi Karadut ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan başarılı oyuncu İrem Helvacıoğlu, özel hayatıyla da gündemde. Dizide Zuhal Erdem karakterine hayat verecek olan Helvacıoğlu’nun, bir süredir birlikte olduğu işletmeci Ural Kaspar ile sessiz sedasız nikah kıydığı ortaya çıktı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; İkili, kısa bir ayrılık sürecinin ardından barışarak evlilik kararı aldı. Ekim ayında evlenecekleri konuşulan çift, nikah masasına erken oturdu. Düğünün ise 28 Ekim tarihinde yapılması bekleniyor. 13 Eylül’de aynı anda yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla da mutluluklarını gözler önüne seren çift, “Her geçen gün daha çok ve daha çoooookkkkk sevgi, aşk, eğlence ve daha bir sürü şey… Seni çok seviyorum” mesajıyla duygularını takipçileriyle paylaştı.

İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar, sade bir nikahla mutluluklarını resmileştirirken, hayranları şimdiden düğün günü için sabırsızlanıyor!