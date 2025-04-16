İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki

İrem Derici, Jennifer Lopez konser bilet fiyatlarına esprili bir yorum yaptı: "2-3 bin TL'ye bana gelin, tüm repertuvarımı okurum."

İrem Derici'den Jennifer Lopez Biletlerine Esprili Tepki
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 16-04-2025 21:16

İrem Derici, Jennifer Lopez’in Türkiye konseri için belirlenen yüksek bilet fiyatlarına sosyal medyada esprili bir şekilde tepki gösterdi. Şarkıcı, “2 - 3 bin TL’ye bana gelin, size tüm repertuvarımı okurum” sözleriyle dikkat çekti.

Jennifer Lopez Türkiye'ye Geliyor

Jennifer Lopez, “JLO Live In 2025” turnesi kapsamında Türkiye’de sahne alacak. Ünlü yıldız; 1 Temmuz’da Antalya’da, 4 Temmuz’da ise İstanbul’da konser verecek. Ancak bilet fiyatları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

En Pahalı Bilet 666 Bin TL

Lopez’in konseri için bilet fiyatları 26 bin TL'den başlarken, VIP bölümü için satışa çıkan özel koltuklar 71 bin 267 TL ile 666 bin TL arasında değişiyor. Bu fiyatlar Türkiye’de konser kültürü açısından rekor seviyeye ulaştı.

İrem Derici'den Mizah Dolu Yanıt

Bilet fiyatlarını gören İrem Derici, Instagram hesabından esprili bir paylaşım yaptı. “2-3 bin TL’ye bana gelin, size tüm repertuvarımı okurum” diyerek hem güldürdü hem de bilet fiyatlarını ti’ye aldı. Derici’nin bu yorumu kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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