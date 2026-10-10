İpek Tanrıyar'ın Cenaze Kıyafeti Gündem Oldu! Dekolte Tartışması

Süheyl ve Behzat Uygur'un annesi Necla Uygur'un cenaze törenine katılan ünlü sunucu İpek Tanrıyar kıyafet tercihiyle sosyal medyanın gündemine geldi.

İpek Tanrıyar'ın Cenaze Kıyafeti Gündem Oldu! Dekolte Tartışması
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-10-2026 21:05

Türk tiyatrosunun duayen ismi Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Teşvikiye Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanan Necla Uygur’un veda törenine, sanat ve cemiyet hayatından pek çok ünlü isim katıldı. Uygur ailesini bu acı gününde yalnız bırakmayan isimler arasında yer alan ünlü oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar tercih ettiği kıyafetle kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri hâline geldi. 

"Başını Kapatmış Ama Dekolte Vermiş"

Başını örtmesine rağmen tercih ettiği derin göğüs dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çeken İpek Tanrıyar sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Cenazeden yansıyan karelerin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kullanıcılar ünlü oyuncuyu adeta eleştiri yağmuruna tuttu. Gözlerin çevrildiği bu tarz cenaze adabına ve cami ortamına uygun bulunmadı. Tanrıyar'ın kıyafetini eleştiren bir kullanıcı "Başını kapatıp bu tarz bir dekolte giymek ne kadar doğru?" diye sordu . Ayrıca "Cenaze ortamına ve ibadethaneye biraz saygı duymak gerekirdi", "Dikkat çekmek için yanlış bir yer", "Her yerde şov yapılmaz" gibi çok sayıda sert yorum yapıldı. 

Sosyal Medyada Tepkiler Büyüyor

İpek Tanrıyar'ın Necla Uygur'un cenazesindeki kombini kısa sürede en çok paylaşılan ve tartışılan konular arasına girdi. Birçok kişi moda tercihlerinin mekâna ve ortama uygun olması gerektiğini savunurken görüntüler magazin sayfalarını süslemeye devam etti. Cenaze töreninden paylaşılan fotoğraflar kişisel giyim tercihleriyle toplumsal beklentiler arasındaki tartışmayı da yeniden gündeme taşıdı. İpek Tanrıyar'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. 

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