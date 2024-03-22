İnci Taneleri reytinglerin zirvesinde!

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ dün akşam yeni bölümüyle Kanal D’de izleyici karşısına çıktı. Tüm Türkiye’nin büyük bir ilgiyle izlediği dizinin dokuzuncu bölümü ABC1 20+'da 10,36 izlenme oranı (rating) 23,71 izlenme payı (share), TOTAL’de (Tüm Kişiler) 7,22 izlenme oranı (rating) 17,95 izlenme payı (share) AB'de 8,83 izlenme oranı (rating) 23,47 izlenme payı (share) alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

İnci Taneleri reytinglerin zirvesinde!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-03-2024 11:44

Dün akşam, Yılmaz Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği 'İnci Taneleri' adlı dizi, yeni bölümüyle Kanal D'de seyirciyle buluştu. Türkiye genelinde büyük ilgi gören dizinin dokuzuncu bölümü, ABC1 20+ kategorisinde 10,36 izlenme oranı ve 23,71 izlenme payı elde ederek, TOTAL'de 7,22 izlenme oranı ve 17,95 izlenme payı, AB kategorisinde ise 8,83 izlenme oranı ve 23,47 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

BKM imzası taşıyan 'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor. Her karakterin benzersiz hikayesinin anlatıldığı bu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

Dokuzuncu bölümde, Cihan, suçsuzluğunu ispat edene kadar Azem'le görüşmek istemediğini belirtti. Ancak Sırat'ın başı belaya girdiğinde, Cihan'ın yardımını istemesi üzerine Azem, onu kurtarmak için harekete geçti ve oğlunu evine döndürdü.

Dilber, oğluyla yeni bir yaşam kurmak için çabalarken, yaşadığı hayal kırıklığıyla karşılaştı. Azem'in danışmanlık teklifini kabul etmeyişi, Piraye'yi şaşırttı. Niyazi ise Talip'in isteğiyle Azem'i takibe aldı. Dilber'in samimi pozlarını çekip Piraye'ye göstermesi ise büyük bir sürpriz oldu.

Tekrar ortaya çıkan Zahir, oğlunu otelden alarak götürdü, bu da Dilber'in oğlunu kaybetme korkusunu yeniden yaşamasına neden oldu.

'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek!


Benzer Haberler
Selen Görgüzel bıçak altına yattı: “Çok gergin olduğum doğrudur” Selen Görgüzel bıçak altına yattı: “Çok gergin olduğum doğrudur”
Resmi Gazetede 12:15'de AÇIKLANAN HABER! Emekliye 12400 TL Ödeme Verilecek! Resmi Gazetede 12:15'de AÇIKLANAN HABER! Emekliye 12400 TL Ödeme Verilecek!
Ezgi Şenler-Buray ilişkisi neden bitti? Sebep kıskançlık mı? Ezgi Şenler-Buray ilişkisi neden bitti? Sebep kıskançlık mı?
Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil Aydan Şener: Evlilik insan doğasına uygun değil
Vakıfbank Duyurdu! Banka Hesabı Olanlara Ödeme! Gelir Belgesi Sunmadan Destek Olunacak! Vakıfbank Duyurdu! Banka Hesabı Olanlara Ödeme! Gelir Belgesi Sunmadan Destek Olunacak!
Akbank Banka Kartı Hesabınıza 100.000 TL Ödeme Yapacak! 31 Mart Son Tarih Olarak Açıklandı Akbank Banka Kartı Hesabınıza 100.000 TL Ödeme Yapacak! 31 Mart Son Tarih Olarak Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı
  • 19-03-2024 12:59

Bir tatil paylaşımı da Simge'den geldi! Ünlü şarkıcının bikinili videosu sosyal medyayı salladı

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi
  • 16-03-2024 10:16

Afra Saraçoğlu, Yalı Çapkını'na damga vurdu! Sosyal medyada TT listesine girdi

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...
  • 22-03-2024 09:31

Nurgül Yeşilçay, kurşun döktürdü, o anları sosyal medyada yayınladı! İşte o görüntüler...

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı
  • 21-03-2024 17:43

İrem Derici'den sürpriz sonlu doğum günü paylaşımı

Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!
  • 16-03-2024 11:15

Bahar dizisinden merak uyandıran fragman!