İnci Taneleri reytinglerin zirvesinde!

Dün akşam, Yılmaz Erdoğan'ın yapımcılığını üstlendiği 'İnci Taneleri' adlı dizi, yeni bölümüyle Kanal D'de seyirciyle buluştu. Türkiye genelinde büyük ilgi gören dizinin dokuzuncu bölümü, ABC1 20+ kategorisinde 10,36 izlenme oranı ve 23,71 izlenme payı elde ederek, TOTAL'de 7,22 izlenme oranı ve 17,95 izlenme payı, AB kategorisinde ise 8,83 izlenme oranı ve 23,47 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu.

BKM imzası taşıyan 'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' dizisinin güçlü oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'a Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan eşlik ediyor. Her karakterin benzersiz hikayesinin anlatıldığı bu projenin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez bulunuyor.

Dokuzuncu bölümde, Cihan, suçsuzluğunu ispat edene kadar Azem'le görüşmek istemediğini belirtti. Ancak Sırat'ın başı belaya girdiğinde, Cihan'ın yardımını istemesi üzerine Azem, onu kurtarmak için harekete geçti ve oğlunu evine döndürdü.

Dilber, oğluyla yeni bir yaşam kurmak için çabalarken, yaşadığı hayal kırıklığıyla karşılaştı. Azem'in danışmanlık teklifini kabul etmeyişi, Piraye'yi şaşırttı. Niyazi ise Talip'in isteğiyle Azem'i takibe aldı. Dilber'in samimi pozlarını çekip Piraye'ye göstermesi ise büyük bir sürpriz oldu.

Tekrar ortaya çıkan Zahir, oğlunu otelden alarak götürdü, bu da Dilber'in oğlunu kaybetme korkusunu yeniden yaşamasına neden oldu.

'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri' perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşmaya devam edecek!



