İnci Taneleri reytingleri sildi süpürdü

Türkiye'nin merakla takip ettiği yapım 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', dün akşam Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluştu ve adeta reytingleri alt üst etti. Dizinin dördüncü bölümü, AB kategorisinde 10,80 reyting ve 27,11 izlenme oranı, 20+ABC1 kategorisinde 11,67 reyting ve 26,41 izlenme oranı, tüm kişilerde ise 9,07 reyting ve 21,82 izlenme oranı elde ederek, tüm kategorilerde zirvenin sahibi oldu.

BKM imzasını taşıyan yapımın başrollerinde Yılmaz Erdoğan, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi usta oyuncular yer alıyor. Her karakterin özgün hikayesini anlatan dizi, yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in deneyimli ellerinde hayat buluyor.

Dizinin son bölümünde, Azem Cihan’ın oğluyla yüzleşmesi ve aralarındaki gerginliğin doruğa çıkması izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Azem'in, oğlunu bulup yüzleşme çabası ve bu süreçte yaşadığı karmaşa, seyircilere heyecan dolu anlar yaşattı. 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', gizem dolu hikayesi ve etkileyici performanslarıyla perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Heyecan dolu yeni bölümleriyle 'Yılmaz Erdoğan'dan İnci Taneleri', her perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam edecek.