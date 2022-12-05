İkinci kez anne olan Burcu Kara: Sıkıntılı bir süreç oldu!

Burcu Kara, önceki akşam Maslak'ta hastaneden çıkarken görüntülendi. İkinci çocuğunu dünyaya getiren Kara “Çok büyük bir mutluluk. Allah herkese nasip etsin. Biz bunu ikinci kez yaşıyoruz. Biraz sıkıntılı, zor bir süreç oldu bizim için hastane tarafı ama çok şükür sağlıklı eve gidiyoruz. Abisi de çok heyecanlı o da çok mutlu. Kardeşinin taklidini yapıyor, çok mutlu oldu” dedi.

"İNŞALLAH BUNDAN SONRASI DAHA İYİ OLUR"

Muhabirlerin “Burcu Hanım kaç kilo doğdu bebek?” sorusuna “3.5 kilo doğdu. Biraz sıkıntılar yaşadık ama şimdi iyiyiz. Mümkün olduğu kadar sağlıklı atlatmaya çalıştık. İnşallah bundan sonrası daha iyi olur. Kendimize anı kalsın diye fotoğraflar da çektirdik. İleride sevenlerimizle de paylaşırız” dedi.





"TEBRİK EDİYORUM KARIMI"

Fırat Parlak ise “Çok mutluyum. Burcu güzel bir doğum yaptı. Ben uzun bir zamandır yoktum burada. Burcu tek başına hamilelik geçirdi, tebrik ediyorum karımı. New York’taydım, yetişemem diye endişe ettim ama çok şükür beni bekledi ve geç geldi” diyerek yeni doğan bebekleri ile evlerinin yolunu tuttular.