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Hülya Avşar'ın yaza vedası olay oldu!

Hülya Avşar’dan yaza veda paylaşımı geldi. Paylaşılan video sosyal medyayı salladı. Videoda bikiniyle dans eden Avşar kızının o görüntüleri oldukça konuşuldu. İşte detaylar...

Hülya Avşar'ın yaza vedası olay oldu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 06-10-2023 11:58

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, yaz sezonunu vedaya hazırlanırken sıra dışı bir video paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Video, Hülya Avşar'ın bikiniyle dans eden bir kadını canlandırdığı eğlenceli bir sahneyi içeriyor ve büyük ilgi gördü.

Hülya Avşar, yaz aylarının sonuna gelinirken yaza veda etme anlamında paylaştığı video ile dikkat çekti. Videoda, ünlü sanatçı bikini giyerek dans etti.

Sosyal medyada hızla yayılan bu video, kullanıcılar arasında büyük ilgi gördü ve paylaşımlarla birçok kişi tarafından izlendi ve konuşuldu. Hülya Avşar'ın eğlenceli videosu, yaz sezonunun sonuna neşeli bir veda niteliği taşıdı.

 

 

 

 

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