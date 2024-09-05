Hülya Avşar'ın mini elbisesiyle çektiği video olay oldu

Hülya Avşar, Acun Ilıcalı-Ayça Çağla Altunkaya’nın düğününe katıldı. Siyah mini bir elbise tercih eden Avşar Kızı tarzıyla dikkat çekti. Hülya Avşar için sosyal mecralarda "efsane" şeklinde yorumlar öne çıktı. Fakat yine de Hülya Avşar'ın tarzını beğenmeyerek eleştirenler de oldu.

Hülya Avşar'ın mini elbisesiyle çektiği video olay oldu
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 05-09-2024 14:08

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla Altunkaya’nın Esma Sultan Yalısı’nda düzenlenen görkemli düğününe katıldı. Siyah mini elbisesiyle davete katılan Avşar Kızı, yine tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medyada, Avşar’ın şıklığı için “efsane” şeklinde yorumlar yapılırken, hayranları sanatçının zamansız güzelliğini ve zarafetini övgü yağmuruna tuttu.

Ancak, Hülya Avşar’ın tarzını beğenmeyenler de oldu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, ünlü sanatçının kıyafet seçimiyle ilgili eleştirilerde bulundu. Buna rağmen, Avşar’ın şıklığı ve duruşu düğün gecesine damga vuran detaylardan biri oldu.

Hülya Avşar, her zamanki gibi hem övgü hem de eleştirilerin odağında kalmayı başardı.

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