Hazar Ergüçlü Sevgilisini Ailesiyle Tanıştıracak!

Hazar Ergüçlü ve Efe Çelik KKTC'ye Gitti

Kanal D’de yayınlanan 'İnci Taneleri' dizisinde Dilber karakterine hayat veren Hazar Ergüçlü, sevgilisi Efe Çelik ile birlikte İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Son dönemde mutlu birliktelikleriyle dikkat çeken çiftin, Ergüçlü’nün memleketi olan KKTC'ye gitmesi şaşkınlık yarattı.

Ailesiyle Tanıştıracak!

Oyuncunun, sevgilisi Efe Çelik'i ailesiyle tanıştırmak için bu seyahati gerçekleştirdiği öğrenildi. Uzun süredir birlikte olan çift, ilişkilerini bir adım ileri taşıma hazırlığı yapıyor.

Evlilik Sinyali mi?

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin "Evlilik teklifi gelse ne yaparsınız?" sorusuna Hazar Ergüçlü, "Bilmiyorum ama ben çok seviyorum. 'Evet' derim herhalde" yanıtını vermişti.

Bu yanıt, Ergüçlü'nün evliliğe sıcak baktığını ve çiftin yakın zamanda bu konuda bir adım atabileceğini gösteriyor.