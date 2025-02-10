14 Şubat’ta GAİN izleyicisiyle buluşacak dört bölümlük mini dizi “Hatıran Yeter”den ilk tanıtım yayınlandı. Duyma ve konuşma engelli Baha’nın hikâyesini odağına alan dizi, Baha’nın Leyla’ya olan aşkını ve kızı Yeşim’e kavuşmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

1980'lerde nostaljik bir aşk hikayesiyle başlayan ve 2019 yılına uzanan “Hatıran Yeter”de kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın oğulları Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarına göre çok daha yalnız ve zor bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli Leyla ile tanışmasıyla değişir. Ancak büyük bir aşk ile bağlandıkları bu ilişkinin önüne engeller çıkar. Baha’nın, bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmesi için de çok çabalaması gerekecektir.

Yapımcılığını Berkin Kaya’nın üstlendiği “Hatıran Yeter”in kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık ve Deniz Türkali gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Yardımcı oturuyor.