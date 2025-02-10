“Hatıran Yeter”den ilk tanıtım yayınlandı!

1980’lerde nostaljik bir aşk hikayesiyle başlayan “Hatıran Yeter” işitme engelli iki gencin aşkını konu alıyor. Dört bölümlük mini dizi olarak 14 Şubat’ta izleyiciyle buluşacak dizide başrolleri Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan ve Burak Sevinç paylaşıyor.

“Hatıran Yeter”den ilk tanıtım yayınlandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-02-2025 12:36

14 Şubat’ta GAİN izleyicisiyle buluşacak dört bölümlük mini dizi “Hatıran Yeter”den ilk tanıtım yayınlandı. Duyma ve konuşma engelli Baha’nın hikâyesini odağına alan dizi, Baha’nın Leyla’ya olan aşkını ve kızı Yeşim’e kavuşmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor.

1980'lerde nostaljik bir aşk hikayesiyle başlayan ve 2019 yılına uzanan “Hatıran Yeter”de kaçarak evlenen Adem ve Zehra’nın oğulları Baha, henüz bebekken geçirdiği menenjit hastalığı nedeniyle işitme yetisini kaybeder. Yaşıtlarına göre çok daha yalnız ve zor bir çocukluk geçiren Baha’nın hayatı, kendisi gibi işitme engelli Leyla ile tanışmasıyla değişir. Ancak büyük bir aşk ile bağlandıkları bu ilişkinin önüne engeller çıkar. Baha’nın, bu aşkın meyvesi olan kızı Yeşim’e kavuşabilmesi için de çok çabalaması gerekecektir. 

Yapımcılığını Berkin Kaya’nın üstlendiği “Hatıran Yeter”in kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Belçim Bilgin, Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ferit Aktuğ, Gözde Çığacı, Furkan Kalabalık ve Deniz Türkali gibi başarılı isimler yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Ömer Faruk Yardımcı oturuyor. 

 

Benzer Haberler
Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu Cansu Dere ve İbrahim Çelikkol’lu "1001 Gece Masalları" sete çıkmaya hazırlanıyor!
"Mehmed: Fetihler Sultanı" Dizisine Sürpriz Transfer! Gürgen Öz Kadroya Katıldı
"Sustalı Ceylan" dizisine sürpriz isim
İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm” İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”
Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin' Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı! Alper Kul, Güldür Güldür'e neden veda ettiğini açıkladı!
ÇOK OKUNANLAR
Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede
  • 05-02-2025 09:42

Belçin Bilgin ve Mehmet Günsür 14 yıl sonra yeniden aynı karede

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!
  • 06-02-2025 17:20

“1001 Gece Masalları” dizisinin kadrosu şekilleniyor!

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
  • 11-02-2025 11:14

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...
  • 06-02-2025 09:52

Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’li “Eşref Rüya” için geri sayım başladı! İşte okuma provasından ilk görüntüler...