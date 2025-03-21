Hande Erçel’in Yeni Çekimi Olay Yarattı! İspanya'da Türk Zarafeti

Hande Erçel, İspanyol Marie Claire dergisinin Nisan kapağında yer aldı. Güzelliği ve güçlü açıklamalarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu, uluslararası alanda adından söz ettirdi.

Hande Erçel’in Yeni Çekimi Olay Yarattı! İspanya'da Türk Zarafeti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 21-03-2025 10:20

Başarılı oyuncu Hande Erçel, İspanyol Marie Claire dergisinin Nisan kapağına konuk oldu. Dünyaca ünlü markaların kıyafetleriyle objektif karşısına geçen Erçel, Türk kadınının güzelliğini ve karizmasını bir kez daha uluslararası arenada sergiledi.

Hande Erçel, İspanya'da Kapak Çekimi Yaptı

Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Hakan Sabancı ile birlikte İspanya’ya giden ünlü oyuncu, burada Marie Claire dergisi için özel bir çekim gerçekleştirdi. Zarafeti ve güçlü duruşuyla dikkat çeken Erçel, moda dünyasının en prestijli markalarının tasarımlarını taşıdı.

Güçlü Kadın Vurgusu! "Sanat, Kadınların Dokunuşuyla Daha Güzel"

Marie Claire dergisine samimi açıklamalarda bulunan Erçel, sanat dünyasında kadınların önemine vurgu yaptı:

"Giderek daha fazla genç kadının sanatçı veya oyuncu olma hayallerinin peşinden gitmeyi seçtiğini görmekten gurur duyuyorum. Kadınlar dokundukları her şeye, özellikle de film ve televizyona, benzersiz bir vizyon ve yaratıcılık getiriyor. Bu sektördeki yol, diğer birçok alanda olduğu gibi, onlar için erkeklerden daha zor olsa da, yolculuğa değer."

Yoğun Temposunda Kendine Zaman Ayırıyor

Ünlü oyuncu, yoğun çalışma temposuna rağmen sağlıklı bir yaşam tarzı benimsediğini belirtti. Egzersiz, meditasyon ve sevdikleriyle vakit geçirmenin kendisini şarj ettiğini söyleyen Erçel:

"Bu şekilde yaptığım her şeye en iyi halimi yansıtabiliyorum. Bu konuda arkadaşlarımın ve ailemin desteği de paha biçilemez." dedi.

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