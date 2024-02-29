Hande Erçel göğüs dekolteli mini elbisesiyle büyüledi!

Ünlü oyuncu Hande Erçel, Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Balmain 2024-2025 Sonbahar Kış Koleksiyonu defilesini izlemek üzere Paris'e gitti. Oyuncunun tercih ettiği siyah renkte, göğüs dekolteli ve mini elbisesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve Erçel'in tarzı gündem oldu.

Paris Moda Haftası'nın prestijli markalarından Balmain'in sonbahar kış koleksiyonunun tanıtımı için düzenlenen defile, moda dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Hande Erçel de bu etkinliğe katılarak markanın yeni koleksiyonunu izlemeye gitti.

Erçel'in tercih ettiği siyah renkteki göğüs dekolteli ve mini elbisesi, moda severlerin ve takipçilerinin dikkatini çekti. Oyuncunun cesur tercihi, sosyal medyada kısa sürede yüzlerce yorum alarak tartışma konusu oldu. Bazı takipçiler Hande Erçel'in tarzını beğenirken, bazıları ise tercih ettiği kıyafet hakkında farklı görüşler belirtti.