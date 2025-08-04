Hande Ataizi, Türkbükü Plajında Görüntülendi!

Ekranların sevilen ismi Hande Ataizi, yaz sezonunu Bodrum’da geçirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, sıcağın ve güneşin tadını çıkardığı anlarla yine gündemde.

Plajdan Çıkarken Objektiflere Yansıdı

Habertürk’ten Onur Aydın’ın haberine göre; Hande Ataizi, Türkbükü'ndeki bir plajda kameralara yakalandı. Tüm gün denizin keyfini çıkaran oyuncu, plajdan ayrılırken rahat ve doğal haliyle dikkat çekti.

Bikinisiyle Evine Döndü

Plajdan çıktıktan sonra üzerine herhangi bir kıyafet giymeyen Ataizi, bikinisiyle yürüyerek kaldığı evin yolunu tuttu. Doğallığı ve fit görünümüyle beğeni toplayan ünlü isim, yaz tatilinin keyfini çıkarmaya kararlı görünüyor.

Yaz boyunca Bodrum’da zaman geçirmeyi planlayan Hande Ataizi’nin tatilinden kareler sosyal medyada da ilgiyle takip ediliyor.