Hadise sahnede yüzük fırlattı!

Hadise, 7'nci Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahneye çıktı. Led ekranlarda kısa bir video performans gösteriminden sonra ’Aşk Kaç Beden’ ile açılış yapan Hadise; "Bu gecce üzülmek yok, dans edeceğiz, eğleneceğiz" diye konuştu!





Hadise, 'Prenses'i seslendirirken şarkının “Özgürlüğüme gölgeyi hakaret sayarım” kısmında parmağındaki yüzüğü çıkararak yere attı. Hadise'nin yere fırlattığı yüzüğün, boşanma davası açtığı eşi Mehmet Dinçerler'in evlenirken verdiği 3 milyon liralık yüzük olduğu sanıldı ama gerçek bundan çok farklıydı. Hadise'nin yere fırlattığı yüzük, kendisinin satın aldığı takılardan biriydi.



Hadise'nin yüzüğü fırlatma nedeni mikrofonu rahat tutamamasından kaynaklandığından dolayı olduğu söylense de sosyal medyada bu tavrın boşanma aşamasında olduğı eşi Mehmet Dinçerler'e gönderme olarak algılandı.



İşte o görüntüler:







