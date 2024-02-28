Hadise kendisinden 10 yaş küçük iş insanı ile yakalandı! İşte o görüntüler...

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'un ünlü semtlerinden Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Ayaydın şirketleri veliahtı olarak bilinen iş insanı Mert Ayaydın ile eğlenirken kameralara yansıyan Hadise, samimi görüntüleriyle dikkat çekti.

Mert Ayaydın ve Hadise, mekanda çalan şarkılar eşliğinde sarmaş dolaş dans ederken objektiflere takıldı. İkilinin keyifli anları, Hadise'nin bu sefer aşkı bulduğu iddialarını gündeme getirdi.

Öte yandan, Hadise ve Mert Ayaydın'ın bu buluşmasının sadece samimi bir dostluk mu yoksa daha fazlası mı olduğu merak konusu oldu. İkilinin yakın çevresinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.



