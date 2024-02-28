Hadise kendisinden 10 yaş küçük iş insanı ile yakalandı! İşte o görüntüler...

Hadise Etiler’de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile görüntülendi. İkilinin çalan şarkılar eşliğinde sarmaş dolaş eğlenmesi acaba Hadise bu sefer aşkı buldu mu diye düşündürmeye başladı.

Hadise kendisinden 10 yaş küçük iş insanı ile yakalandı! İşte o görüntüler...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 28-02-2024 11:24

Ünlü şarkıcı Hadise, İstanbul'un ünlü semtlerinden Etiler'de bir mekanda görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Ayaydın şirketleri veliahtı olarak bilinen iş insanı Mert Ayaydın ile eğlenirken kameralara yansıyan Hadise, samimi görüntüleriyle dikkat çekti.

Mert Ayaydın ve Hadise, mekanda çalan şarkılar eşliğinde sarmaş dolaş dans ederken objektiflere takıldı. İkilinin keyifli anları, Hadise'nin bu sefer aşkı bulduğu iddialarını gündeme getirdi.

Öte yandan, Hadise ve Mert Ayaydın'ın bu buluşmasının sadece samimi bir dostluk mu yoksa daha fazlası mı olduğu merak konusu oldu. İkilinin yakın çevresinden henüz konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

 

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