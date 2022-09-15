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Gecce Magazin Haberleri

Gülşen'in konseri iptal edildi!

İmam hatip liselilere yönelik sözleri gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Gülşen hakkında verilen ev hapsi kararı kaldırılmıştı. 16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki bir mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. İşte detaylar...

Gülşen'in konseri iptal edildi!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-09-2022 11:13

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında TCK'nin 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma doğrultusunda şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu, 25 Ağustos’ta tutuklanmıştı.

 

 

Avukatı Emek Emre’nin itirazını değerlendiren nöbetçi İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, Çolakoğlu’nun 29 Ağustos’ta "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vermişti. Emre’nin 6 Eylül’deki itirazı üzerine İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararla Gülşen Bayraktar Çolakoğlu’nun ev hapsi 12 Eylül’de sona erdirildi.

'YARGILANMA BİTİNCEYE KADAR SAHNEYE ÇIKMAYACAK' İDDİASI

16 Eylül'de İstanbul Kartal'daki mekanda sahne alması beklenen Gülşen'in konseri iptal edildi. Ünlü şarkıcının yargılanması bitinceye kadar sahne almayacağı iddia edildi. Mekan, web sitesinden konsere dair bilgileri kaldırdı.

 

 

 

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