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Gecce Magazin Haberleri

Gülşen'in 4.5 milyon TL'lik bayramı!

Konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı hakkında dava açılan, 25 Ağustos'ta tutuklanan, daha sonra ise tahliye edilen Gülşen, yurt dışı yasağının kaldırılmasının ardından İspanya’ya oğlu Azur Benan’ın yanına gitmişti. Ünlü şarkıcı, Ramazan Bayramı’nın birinci günü İstanbul’da, ikinci günü ise KKTC’de sahne alarak rekor ücret kazandı.

Gülşen'in 4.5 milyon TL'lik bayramı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 25-04-2023 12:45

Uzun süredir ailesiyle yurt dışında yaşayan Gülşen, Ramazan Bayramı'nı sahnede kutladı. Gülşen, Ramazan Bayramı’nda kazandığı sahne ücretleriyle dikkat çekti.
 

KOSTÜMLERİYLE DAMGA VURDU

Bayramın birinci günü İstanbul’da, ikinci günü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde izleyici karşısına çıkan şarkıcı, performansı kadar kostümleriyle de gündeme damga vurdu.

4.5 MİLYON TL!

Gülşen’in, iki sahne için toplam 4.5 milyon TL kazandığı iddia edildi. Bir süredir yurt dışında yaşayan şarkıcının, hem İstanbul hem de KKTC’deki performansları için özel repertuvar hazırladığı öğrenildi. 

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