Gülşen tatil modundan çıkamadı!

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kıyafet provası için geldiği mekandan çıkarken objektiflere yansıyan popçu Gülşen, doğal ve sade görünümüyle dikkat çekti. Sanatçının içeride ekibiyle yaptığı yaklaşık iki saatlik toplantı sonrasında mekandan çıkarken görüntülenmesi, meraklı gözler tarafından ilgiyle izlendi.

Mekan kapısında basın mensuplarının olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra şoförünü çağıran Gülşen, 47 yaşında olmasına rağmen hızlı adımlarla otomobiline yöneldi. Ünlü popçu, makyajsız ve plaj kombinini andıran kıyafetiyle görüntülendi.

Sahil tarzını yansıtan kırmızı boyalı saçları, aynı renk eteği ve parmak arası terlikleriyle Gülşen, sanki plajdan çıkmış gibi doğal bir hava taşıdı. Bu samimi ve sıradan görünümüyle dahi kendisine özgü bir şıklığı yakalamayı başaran şarkıcı, hayranlarının takdirini kazandı.

İSPANYA SORUSU!

Geçtiğimiz günlerde Gülşen Çolakoğlu hakkında çıkan "ailesiyle birlikte İspanya'da ev aldığı ve bu ülkeye yerleşeceği" haberleri hatırlatıldığında, popçu bu konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmadı.