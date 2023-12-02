Advert

Gülben Ergen: Çocuklar Gülsün Diye çalışmaya devam edeceğim

Gülben Ergen KKTC’de düzenlenen “İş’te Kadınlar 3. Zirvesi”ne katıldı. “Çocuklar Gülsün Diye” derneğiyle yaptığı çalışmalardan ötürü bir plaketle onurlandırılan Ergen duygusal bir konuşma yaptı…

Gülben Ergen: Çocuklar Gülsün Diye çalışmaya devam edeceğim
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-12-2023 17:51

Gülben Ergen 2010 yılında başlattığı Çocuklar Gülsün Diye kampanyasının devamında Çocuklar Gülsün Diye Derneği’ni kurmuştu. Başkanlığını yaptığı bu dernekle Türkiye’de okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Ergen ve ekibi bugüne dek 39 anaokulu inşaatını tamamlayıp içlerini çağdaş bir eğitim için gereken tüm materyallerle donatarak Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim etti. Çocuklarımızın evlerinden okullarına giden yollarını kısaltabilmek ve bu yolculuğu onlar için kolaylaştırabilmek amacıyla açılan anaokullarına servis araçları da aldı. Bağışçı ve gönüllülerin de desteğiyle toplam 139.787 adet oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi, 106 farklı anaokulu/ana sınıfına kayıtlı toplam 5.200 ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaştırıldı.

Gülben Ergen 30 Kasım ve 1 Aralık’ta gerçekleşen, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği GİKAD’ın, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği KAGİDER iş birliği ve Türkiye Belediyeler Birliği desteği ile düzenlediği, “İş’te Kadınlar 3. Zirvesi”ne katıldı. Zirvede Gülben Ergen yaptığı konuşmada Çocuklar Gülsün Diye Derneği'ni anlattı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan plaket aldı. Ergen "Bana ışık tutan iki değerli ustam Türkan Saylan ve Doğan Cüceloğlu’na sonsuz minnetim ve saygımla, ‘Çocuklar Gülsün Diye’ çalışmaya devam edeceğim” dedi.

Benzer Haberler
Burcu Özberk reklam filmi için şarkı söyledi Burcu Özberk reklam filmi için şarkı söyledi
Sümeyye Aydoğan: Tango dersleri alıyorum Sümeyye Aydoğan: Tango dersleri alıyorum
Burak Özçivit: Karan bizi gezdirdi Burak Özçivit: Karan bizi gezdirdi
Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten ilk açıklama Mal varlığına el konulan Eylül Öztürk'ten ilk açıklama
Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti Usta sanatçı Can Gürzap hayatını kaybetti
Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama Sinem Kobal'ı aldattığı iddiası olay olmuştu! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama
ÇOK OKUNANLAR
Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?
  • 27-11-2023 17:45

Akın Akınözü ile Aslıhan Malbora’lı “Aile Albümü” ne zaman sete çıkacak?

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece...
  • 01-12-2023 09:36

Afra Saraçoğlu'ndan ayrılık açıklaması: “Mert Ramazan Demir’le sadece..."

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu
  • 29-11-2023 10:38

Özgü Namal tesettüre girdi: O görüntüleri gündem oldu

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı
  • 30-11-2023 09:34

Serenay Sarıkaya, set arasında şarkı söylediği anları paylaştı

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları
  • 01-12-2023 17:01

Farah Zeynep Abdullah’tan yeni Kızılcık Şerbeti pozları