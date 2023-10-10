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Görde, duyda inanma! TESLA Ekim ayına özel indirim yapmaya karar verdi!

Tesla, Türkiye'de sadece satış başarısı elde etmekle kalmayıp aynı zamanda özel bir fiyat politikası izliyor. Model Y RWD versiyonu için yapılan fiyat indirimi, Türkiye'deki elektrikli araç pazarını hareketlendirecek gibi görünüyor.

Görde, duyda inanma! TESLA Ekim ayına özel indirim yapmaya karar verdi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-10-2023 12:04

Tesla Model Y, Nisan ayında Türkiye pazarına girdi ve kısa sürede büyük ilgi gördü. Model Y'nin fiyatları Nisan ayından Temmuz ayına kadar dalgalanmıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte Tesla, Model Y RWD versiyonunun fiyatını düşürdü. İşte güncel Tesla Model Y Türkiye fiyatları:

Model Y RWD: Önceki Fiyat (TL) - 2,322,468 / Güncel Fiyat (TL) - 2,207,844

Bu fiyat indirimi, Tesla'nın Türkiye pazarında daha erişilebilir elektrikli araçlar sunma taahhüdünü yansıtıyor. Türkiye'deki otomobil pazarında Model Y, Eylül ayında en çok satan üçüncü otomobil modeli oldu. Aylık 4.700 adetlik satış hacmi ile dikkat çekti.

Diğer Model Y Versiyonlarına Fiyat Artışı

Ancak Model Y RWD versiyonunda fiyat indirimi yapılırken, Uzun Menzilli ve Performans versiyonlarında fiyat artışları görüldü. Tesla, hızla büyüyen Türkiye pazarında rekabetçi fiyatlarla varlığını sürdürmeye çalışıyor.

Tesla'nın Türkiye'deki Başarısı

Tesla, Türkiye pazarına girdiği Nisan ayından bu yana etkileyici bir başarı elde etti. Elektrikli araç pazarında liderliğe doğru hızla ilerliyor. Türkiye'deki otomobil alıcıları, çevre dostu ve teknolojik özelliklere sahip Tesla araçlarına büyük ilgi gösteriyor.

Tesla Model Y Türkiye fiyatlarında yapılan güncellemelerle birlikte, daha fazla kişinin elektrikli araç sahibi olma fırsatı doğuyor. Özellikle Model Y RWD versiyonunun fiyatındaki düşüş, elektrikli araçların daha geniş bir kitleye ulaşmasına katkı sağlayacak gibi görünüyor. Tesla'nın Türkiye'deki başarısı, elektrikli araç pazarının hızla büyüdüğü bir dönemde dikkat çekiyor.

Türkiye'deki Tesla Başarısı

Tesla, Türkiye'deki başarısını hızla sürdürüyor. Elektrikli araçların yaygınlaşması için önemli bir oyuncu haline geldi. Özellikle Model Y'nin sık satışları, Türkiye'nin elektrikli araçlara olan ilgisini gösteriyor. Tesla'nın teknolojik üstünlüğü ve çevre dostu yaklaşımı, Türkiye'deki otomobil alıcılarının tercihlerinde belirleyici oluyor.

Tesla'nın Türkiye'deki Geleceği

Tesla'nın Türkiye'deki başarısı, gelecekteki planlarını şekillendiriyor. Daha fazla Tesla şarj istasyonunun Türkiye genelinde kurulması ve yeni modellerin Türk tüketicileriyle buluşturulması bekleniyor. Bu da elektrikli araçların Türkiye'deki yaygınlığını artıracak ve çevreci bir ulaşım modelinin benimsenmesine katkı sağlayacak

 

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