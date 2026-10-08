Göksel Arsoy'un Cenazesinde Gerilim! Serdar Gökhan Patladı

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Göksel Arsoy 90 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. "Altın Çocuk" lakabıyla hafızalara kazınan usta oyuncu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Sanat dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törende Arsoy’a veda eden isimler arasında usta oyuncu Serdar Gökhan da vardı. Gökhan eşi Şükran Gökhan ile birlikte cenazeye katılarak meslektaşına son görevini yerine getirdi.

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Göksel Arsoy’un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

"Yeşilçam'da Yaprak Dökümü Sürüyor"

Cenazede oldukça duygusal anlar yaşayan Serdar Gökhan Yeşilçam’ın son yıllarda peş peşe verdiği kayıplara da dikkat çekti. Usta oyuncu "Yeşilçam'da yaprak dökümü sürüyor. Sıra bana da gelecek" sözleriyle hem üzüntüsünü hem meslektaşlarına duyduğu özlemi dile getirdi.

Gökhan’ın bu sözleri törende bulunanların da dikkatini çekti. Yeşilçam’ın önemli isimlerinden Halil Ergün de Göksel Arsoy’un çok özel bir insan olduğunu söyleyerek ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazede Fotoğraf Tepkisi

Törende yaşanan başka bir olay ise Serdar Gökhan’ın tepkisine neden oldu. Bazı kişilerin cenaze sırasında kendisiyle fotoğraf çektirmek istemesi usta oyuncunun sinirlenmesine yol açtı.

Fotoğraf talepleri nedeniyle cenaze namazına katılamadığını söyleyen Gökhan yaşadığı duruma sitem etti. "İmam konuşmaya başlamış hala derdi fotoğraf" diyerek tepkisini dile getiren oyuncu böyle bir ortamda fotoğraf istemenin doğru olmadığını düşündüğünü açıkça gösterdi.