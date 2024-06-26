Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, tatil yapmak için eşi Sinem Aksoy ile birlikte Bodrum'a gitti. Çift, Bodrum'un popüler tatil beldelerinden Yalıkavak'ta bir plajda keyifli anlar yaşadı.

Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, neşeli halleri objektiflere yansıdı. Tatil boyunca rahat ve mutlu görünen çift, plajda güzel vakit geçirdi.

Türkmen'in tatil anları, hayranları tarafından ilgiyle takip edildi. Çiftin Bodrum'daki tatilleri, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy, yaz tatillerini huzur ve keyif dolu anlarla geçiriyor.