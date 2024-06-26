Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

Gökhan Türkmen, eşi Sinem Aksoy ile birlikte Bodrum'da bir plajda görüntülendi. Neşesi yerinde olan şarkıcı, eşiyle birlikte denizin ve güneşin tadını çıkardı.

Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-06-2024 13:43

Ünlü şarkıcı Gökhan Türkmen, tatil yapmak için eşi Sinem Aksoy ile birlikte Bodrum'a gitti. Çift, Bodrum'un popüler tatil beldelerinden Yalıkavak'ta bir plajda keyifli anlar yaşadı.

Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy, denizin ve güneşin tadını çıkarırken, neşeli halleri objektiflere yansıdı. Tatil boyunca rahat ve mutlu görünen çift, plajda güzel vakit geçirdi.

Türkmen'in tatil anları, hayranları tarafından ilgiyle takip edildi. Çiftin Bodrum'daki tatilleri, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. Gökhan Türkmen ve Sinem Aksoy, yaz tatillerini huzur ve keyif dolu anlarla geçiriyor.

Benzer Haberler
Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı! Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaşımı ortalığı karıştırdı!
15 milyon 100 bin emeklinin Adı Soyadı yazdı, Alt yazı geçti, TBMM onayından geçen 22000 TL emekli ek ödeme duyuruldu!  15 milyon 100 bin emeklinin Adı Soyadı yazdı, Alt yazı geçti, TBMM onayından geçen 22000 TL emekli ek ödeme duyuruldu! 
SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği para ödemesi geldi! 65 yaş üzeri olan tüm emeklilere SSK aracılığı ile 13100 TL nakit veriliyor!  SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği para ödemesi geldi! 65 yaş üzeri olan tüm emeklilere SSK aracılığı ile 13100 TL nakit veriliyor! 
Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi: Hülya Avşar eleştirilere yanıt verdi: "Bana kaldı"
Demet Akalın’dan bikinili paylaşım! Demet Akalın’dan bikinili paylaşım!
Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor Demet Şener ve Tolga Arman evleniyor
ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Türkmen'in tatil keyfi
  • 26-06-2024 13:43

Gökhan Türkmen'in tatil keyfi

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı
  • 22-06-2024 14:02

Aslı Bekiroğlu, Çeşme'de yaz sezonunu açtı

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü
  • 20-06-2024 13:13

Demet Özdemir'in 'Aşk' tanımı sosyal medyayı ikiye böldü

İşte yeni Dilber
  • 21-06-2024 17:40

İşte yeni Dilber

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede
  • 20-06-2024 14:29

Hayranlarını heyecanlandıran gelişme: Burak Deniz ve Öykü Karayel aynı projede