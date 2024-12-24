Gizem Karaca’dan mutlu haber: Anne oluyor!

Hamilelik Müjdesi

32 yaşındaki güzel oyuncunun bebek beklediği ortaya çıktı. Hamileliğinin ilk aylarında olduğu öğrenilen Karaca, şu sıralar bu heyecan verici sürecin tadını çıkarıyor. Henüz bebeğin cinsiyeti belli olmasa da Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi’nin mutluluğu şimdiden gözlerinden okunuyor.

Genç Anne Olmak İstemişti

2016 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, geçtiğimiz mart ayında verdiği bir röportajda, “İnşallah ileride olur. Genç anne olmayı düşünüyorum” diyerek bebek planlarından bahsetmişti.

Hayranları, oyuncunun bu yeni hayat yolculuğunu heyecanla takip ederken, Gizem Karaca’dan gelecek güzel haberler için sabırsızlanıyor!