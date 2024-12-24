Gizem Karaca’dan mutlu haber: Anne oluyor!

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, bu sezon gelen teklifleri geri çevirmesinin nedenini hayranlarıyla paylaştı. Son olarak İran yapımları “Binbir Gece Masalları” ve “One Way Ticket”ta başarılı performansıyla dikkat çeken Karaca, oyunculuk kariyerine kısa bir annelik molası veriyor.

Gizem Karaca’dan mutlu haber: Anne oluyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-12-2024 09:46

Hamilelik Müjdesi
32 yaşındaki güzel oyuncunun bebek beklediği ortaya çıktı. Hamileliğinin ilk aylarında olduğu öğrenilen Karaca, şu sıralar bu heyecan verici sürecin tadını çıkarıyor. Henüz bebeğin cinsiyeti belli olmasa da Karaca ve eşi Kemal Ekmekçi’nin mutluluğu şimdiden gözlerinden okunuyor.

Genç Anne Olmak İstemişti
2016 yılında işletmeci Kemal Ekmekçi ile dünyaevine giren Karaca, geçtiğimiz mart ayında verdiği bir röportajda, “İnşallah ileride olur. Genç anne olmayı düşünüyorum” diyerek bebek planlarından bahsetmişti.

Hayranları, oyuncunun bu yeni hayat yolculuğunu heyecanla takip ederken, Gizem Karaca’dan gelecek güzel haberler için sabırsızlanıyor!

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