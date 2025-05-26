Gizem Karaca Anne Olmak İçin Gün Sayıyor! Hamilelik Pozlarına Beğeni Yağdı

Ünlü oyuncu Gizem Karaca, ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Son paylaşımıyla gündeme gelen güzel oyuncu, 8 aylık hamile haliyle verdiği pozları Instagram hesabından sevenleriyle paylaştı. Doğuma sayılı gün kala gelen kareler, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Paylaşımlarıyla Duygulandırdı

“Güzel Köylü”, “İçimdeki Fırtına” ve “Baraj” gibi dizilerdeki başarılı performansıyla hafızalara kazınan Gizem Karaca, bu kez özel hayatıyla dikkat çekti. Karnı burnunda pozlarıyla büyük beğeni toplayan Karaca, paylaştığı karelerde mutluluğunu ve heyecanını gözler önüne serdi. Bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını her fırsatta dile getiren oyuncunun duygusal halleri sosyal medyaya da yansıdı.

8 Aylık Hamile Haliyle Işıl Işıl

Instagram'da binlerce takipçiye sahip olan Gizem Karaca, hamilelik sürecini sevenleriyle adım adım paylaşmayı sürdürüyor. Son gönderisinde, sade ve zarif kıyafet tercihiyle göz dolduran oyuncuya “Anne olmak sana çok yakışacak”, “Doğallığınla büyülüyorsun” gibi yorumlar geldi. Samimi ve içten pozlar, takipçilerini hem duygulandırdı hem de gülümsetti.

Doğuma Günler Kaldı

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Gizem Karaca, doğum için gün sayıyor. Hamileliğinin son döneminde de enerjisinden ödün vermeyen oyuncu, sosyal medyada pozitif enerjisiyle ilham olmaya devam ediyor. Sevenleri, güzel oyuncunun annelik yolculuğunda yanında olmaktan mutluluk duyuyor.