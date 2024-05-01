Garanti BBVA'dan Sona Eren Kampanya: 3000 TL'ye Varan Hediye!

Bankacılık sektöründe rekabet her geçen gün daha da yoğunlaşıyor ve bankalar müşterilerini çekmek ve memnun etmek için çeşitli kampanyalar düzenliyorlar. Son günlerde Garanti BBVA, müşterilerine yönelik oldukça cazip bir kampanya ile gündeme geldi. 3 bin TL'ye varan bonuslar sunan bu kampanya, müşteriler arasında büyük ilgi uyandırdı. Detaylara yakından bakalım.

Garanti BBVA, son günlerin en dikkat çekici kampanyalarından birini duyurdu. Banka, dijital kanallar üzerinden temassız müşteri olan herkesin bu kampanyadan yararlanabileceğini duyurdu. Garanti BBVA müşterisi olanlar, bireysel kredi kartı başvurusu yaptıklarında, başvuruları onaylandığı takdirde 1000 TL'ye kadar 1000 TL, sonraki her 1000 TL'ye ise 500 TL olmak üzere toplamda 3000 TL'ye varan bonus kazanacaklar.

Kampanyaya katılım oldukça kolay. Garanti BBVA müşterileri, Bonus kredi kartı veya Money Bonus kredi kartı başvurularını Garanti BBVA Mobil uygulaması, bonus.com.tr veya moneybonus.com.tr üzerinden yaparak kampanyadan yararlanabilecekler. Kampanya kapsamında, Bonus Flexi, Flexi, Ticari kartlar, Bonus Genç ve Paracard Bonus gibi kartlar hariç olmak üzere çeşitli kartlar dahil edilmiştir.

Ancak, kampanyaya katılım için belirli bir süre sınırlıdır. 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir. Kampanyadan elde edilen bonuslar ise 4 Haziran ile 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek. Kazanılan bonuslar, müşterinin en çok kazanç sağladığı karta yüklenecek ve kullanılmayan bonuslar 5 Temmuz 2024 tarihinde geri alınacak.