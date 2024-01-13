Garanti Bankası'ndan Dev Borç Kapatma Kampanyası: 10 Bin TL ve Üzeri Borçları Yok Ediyor!

Garanti Bankası'ndan Dev Borç Kapatma Kampanyası: 10 Bin TL ve Üzeri Borçları Yok Ediyor!
EKONOMİ
Yayın Tarihi : 13-01-2024 22:14

Garanti Bankası, borçlarını kapatarak finansal özgürlük arayan vatandaşlara müjdeli bir haberle geldi. Banka, yepyeni bir kampanya ile 10 bin TL ve üzerinde borcu olanlara yüksek limitli borç transferi kredisi imkanı sunuyor. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruya göre, bu kampanya kapsamında başvuranlar nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri gibi, aynı zamanda 3 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi avantajından da faydalanabilecekler.

Borç Kapatma Kredisi İle Yüksek Limitli Finansman:

Garanti Bankası, başvuruları hızlı bir şekilde değerlendirecek ve onaylanan krediyi hesaplarına aktaracak. Başvurularınızı internet bankacılığı uygulamaları veya resmi internet sitesi aracılığıyla kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Banka tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda tüm borçlarınız hesaplanacak ve onaylanan kredi tutarı hakkında size bilgi verilecektir. Bu sayede ihtiyaçlarınızı karşılamak için uygun bir finansmana sahip olabilirsiniz.

3 Ay Ertelemeli Ödeme Seçeneği:

Garanti Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası kapsamında, kredi kullanacak kişilere 3 ay ertelemeli ödeme seçeneği sunulmaktadır. Başvuru şartlarına uygun olanlar, hızlı bir şekilde kredi kullanabilir ve onaylanan krediyi hesaplarına alarak ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ayrıca, Garanti Bankası borç kapatma kredileri de uygun şartlara sahip olanlar için sunulmaktadır.

Borç kapatma kredisi başvurusu yapacak olanlar, emekli maaşı müşterisi olmalıdır. Emekli maaşını Garanti Bankası'na taşıdıktan sonra, 7000 TL emekli promosyonu alabilir ve diğer bankalardaki borçlarını düşük faizli bir kredi ile kapatabilirler. Bu özel avantaj, emekliler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Garanti Bankası'nın bu kampanyası, nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Kolay başvuru ve hızlı değerlendirme süreci sayesinde ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak isteyenler, 5 dakika içinde onay alarak ödemelerini gerçekleştirebilirler. Bu avantajlı kampanya ile Garanti Bankası, müşterilerine finansal rahatlık sağlamayı hedefliyor.

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