Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! İşte son görüntüleri...

Uzun zamandır kameralardan uzak kalan Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Ancak, çıkan görüntülerde tartışma yaratan bir detay ortaya çıktı: "Bu gerçekten Kate mi, yoksa dublörü mü?"

Görüntülerde, alışveriş yaptıkları dükkandan çıkan çiftin Kate Middleton'a benzeyen bir kadının olması, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bazıları, kadının gerçekten Kate Middleton olduğunu savunurken, diğerleri ise kadının bir dublör olabileceğini iddia etti.



