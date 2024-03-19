Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! İşte son görüntüleri...

Uzun bir süredir kameralardan uzak kalan Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William ile alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Ancak ortaya çıkan görüntülerde, Kate Middleton'ın gerçek mi yoksa dublör mü olduğu tartışma konusu oldu.

Galler Prensesi Kate Middleton ortaya çıktı! İşte son görüntüleri...
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-03-2024 13:37

Uzun zamandır kameralardan uzak kalan Galler Prensesi Kate Middleton, eşi Prens William ile birlikte alışveriş yaparken objektiflere yakalandı. Ancak, çıkan görüntülerde tartışma yaratan bir detay ortaya çıktı: "Bu gerçekten Kate mi, yoksa dublörü mü?"

Görüntülerde, alışveriş yaptıkları dükkandan çıkan çiftin Kate Middleton'a benzeyen bir kadının olması, sosyal medyada ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Bazıları, kadının gerçekten Kate Middleton olduğunu savunurken, diğerleri ise kadının bir dublör olabileceğini iddia etti.

 

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