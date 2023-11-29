Galatasaray Manchester United maçını izle İnat TV taraftarium24 selçuksports Exxen şifresiz canlı maç izle

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Galatasaray Manchester United maçını yayınlayan yabancı kanallar listesi!

29 Kasım 2023 çarşamba günü oynanacak Galatasaray Manchester united maçı 8 kanalda şifresiz yayınlanıyor. İşte GS Manu maçını şifresiz yayınlayan 8 kanal!

CBC Sports

Proximus Pickx

HBO Max

Viaplay Denmark

Mediaset Infinity

TV4 Play

Blue Sport

Paramount+, ViX

Şampiyonlar Liginde devam mı tamam mı maçına çıkan Galatasaray, Manchester United ile karşı karşıya geliyor. Oynadığı 4 maçta 4 puanı olan Galatasaray, 3 puanlı Manchester United'i Rams Park stadyumunda konuk ediyor. Oynayıp oynanmayacağı merak edilen Galatasaray Manchester United maçında oynanma kararı çıktı!

Hakim Ziyech sürprizi!

Galatasaray Manchester United maçında Hakim Ziyech sürprizi yaşandı. Kerem Aktürkoğlu'nu bekleyen taraftara Okan Buruk sürpriz yaptı. Hakim Ziyech zorlu maçta formayı kaptı!

Mertens bırakmıyor!

Sezon sonu futbolu bırakıp bırakmayacağı merak edilen Mertens, ilk 11'de sahada yerini aldı. Geçtiğimiz hafta kaptığı formayı bırakmaya niyeti olmayan Dries Mertens Manu maçında da sahada. Galatasaray'da Zaha ve İcardi artık ideal 11'de yerini aldı!

Torreira Ndombele ikilisi alıştı!

Ligde olduğu gibi Şampiyonlar liginde Ndombele, Torreira tandemi bozulmadı. Ndombele artık formayı kaptığı ve bir daha vermeyi düşünmediği düşünülüyor.

Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı 11'de!

Galatasaray'da formaya bir hasrette Victor Nelsson olacak. Geçtiğimiz sezonun en iyi oyuncularından biri olan Nelsson, Davinson Sanchez sakatlığı sonrası oynar diye düşünülüyordu. Şampiyonlar Liginde türk kuralı da olmamasına rağmen formayı Kaan Ayhan kaptı. Galatasaray stoperde Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakçı forma giyecek.

sofyan Amrabat oynuyor!

Geçtiğimiz sezon en çok transfer edilmek istenen oyuncu olan Sofyan amrabat zorlu maçta 11'de oynuyor. Orta alanda McTominay ile oynayan Amrabat performansı merak ediliyor.

Manchester United Altay Bayındır yine yedekler arasında yer alıyor.