Fettah Can ve ailesinin Bodrum tatili! Eşini öpüp, dans etti

Ünlü şarkıcı Fettah Can ve eşi Cansu Kurtçu, her sene tercih ettikleri Çeşme Alaçatı tatillerine bu yıl farklı bir yer olan Bodrum Ortakent'te devam ediyor. Tatillerini çocukları Vera ve Oğul ile birlikte geçiren çift, önceki gün Bodrum'daki bir Beach'te görüntülendi.

Plajda çocuklarıyla birlikte keyifli anlar yaşayan Fettah Can ve Cansu Kurtçu, objektiflere neşeli ve mutlu bir aile tablosu sundu. Özellikle Cansu Kurtçu'nun eşini öpücüklere boğması, ailece birbirleriyle olan yakın ilişkilerini ve mutluluklarını gözler önüne serdi.

Denize iskeleden giren aile, çocuklarıyla şakalaşarak eğlenceli vakit geçirdi. Fettah Can, çocukları Vera ve Oğul'u iskeleye iterek denize düşürürken, Cansu Kurtçu ise çocuklarıyla iskelenin üzerinde şakalaşırken görüldü. Özellikle Cansu Kurtçu'nun dans ederek eğlendiği anlar, ailecek geçirdikleri keyifli tatilin bir parçasıydı.

2014 yılında evlenen ve sosyal medya hesaplarında mutlu aile pozlarını sık sık paylaşan Fettah Can ve Cansu Kurtçu, tatilin keyfini çocuklarıyla birlikte çıkarıyor. Bodrum'un güzellikleri eşliğinde ailece eğlenceli anlar yaşayan ünlü çift, tatil fotoğraflarıyla takipçilerinin ve hayranlarının beğenisini kazanıyor.